مكة المكرمة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسعقدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاجتماع الأول للجنة العليا لمناقشة أعمال الرئاسة واستعداداتها خلال المرحلة الأولى من المشاركة في موسم حج هذا العام 1443هـ، وذلك في مجمع الدوائر الحكومية بحِمى المشاعر بمكة المكرمة.ورأس الاجتماع فضيلة وكيل الرئاسة للتوعية والتوجيه نائب رئيس اللجنة العليا للحج بالرئاسة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن مهنا الجهني.ونُوقِشت خلال الاجتماع أعمال اللجان المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1443هـ، بمتابعة مباشرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.واستعرض رؤساء اللجان المهام الموكلة لهم وآلية العمل والخطط التنفيذية في الجوانب الميدانية والتوعوية والعلمية، لتقوم الرئاسة العامة بمهماتها ومسؤولياتها في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومساعدة الحجاج على أداء مناسكهم وفق المنهج الصحيح.يذكر أن الرئاسة العامة تشارك في حج هذا العام بمبادرات توعوية في المنافذ الحدودية ومدن الحجاج، كما تشارك بعدد من المبادرات في المشاعر المقدسة؛ لتحقق بذلك رسالة الرئاسة العامة في هذا الموسم، وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.// انتهى //15:52ت م0120