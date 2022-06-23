الدمام 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسنظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية أمس ورشة عمل بعنوان "ضوابط واشتراطات تصحيح وضع الآبار القائمة في المزارع" بمقر بالفرع.وأوضح مدير الفرع المهندس عامر المطيري أن الورشة تهدف إلى التعريف بتطبيق مرشدك الزراعي, الذي أحدث نقلة نوعية في التواصل بين المزارع والمرشد والخدمات التي يقدمها للمزارعين والمهتمين بالمجال الزراعي، وكذلك آلية الإفصاح عن الآبار والاستفادة من المدة المتبقية للإفصاح عن الآبار غير النظامية، داعياً جميع المزارعين إلى استغلال مدة الإفصاح التي تنتهي في 19 صفر القادم 1444هـ لتفادي الغرامة المالية.وقدم رئيس قسم الثروة النباتية المهندس زكي آل عباس نبذة تعريفية عن تطبيق مرشدك الزراعي وأهدافه، منها تسهيل وصول المزارعين بجميع مناطق المملكة لحل ما قد يواجههم من عقبات بكل يسر، وتوفير خدمات ذكية من أجل زراعة ناجحة للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي، والخدمات التي يقدمها كالبحث والسؤال عن نبات معين أو آفة نباتية، إضافة إلى إتاحة إطلاع المزارع على أشهر التجارب الناجحة في القطاع الزراعي من خلال خدمة التجارب الناجحة داخل التطبيق.فيما تطرق نائب مدير إدارة المياه المهندس خالد الفخر إلى ضرورة الإفصاح عن الآبار غير النظامية واستغلال مدة الإفصاح، وإرشاد المزارعين إلى كيفية الإفصاح عن طريق موقع الوزارة.كما نظّم الفرع اليوم لقاءً لتعريف المزارعين بالخدمات والبرامج الإرشادية التي تقدمها فروع الوزارة ومكاتبها لتعزيز التواصل بين مرشدي الفرع والمزارعين، ومناقشة المشكلات التي تواجه مزارعي المنطقة وسبل حل هذه المشكلات بالتعاون بين الفرع والمزارعين، والدور المتكامل بين المزارعين وبرنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء وضرورة التعاون للحد من انتشار الإصابة بها.// انتهى //15:53ت م0121