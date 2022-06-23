الرياض 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفلبينية في مجلس الشورى برئاسة معالي عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ أسامة بن عبدالعزيز الربيعة، اجتماعًا مع سفير جمهورية الفلبين لدى المملكة عدنان فيلالونا وعدد من المسؤولين في السفارة، وذلك في مقر المجلس بالرياض اليوم.وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي شارك فيه عدد من أعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفلبينية ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الفلبين، وتقوية التعاون الثنائي بينهما في شتى المجالات، لا سيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الفلبيني، بما يفتح آفاق أرحب للعلاقات الثنائية بينهما.وأشار المجتمعون إلى أهمية الزيارات المتبادلة بين البلدين، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية تعزيز التواصل بين لجنتَيْ الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى والبرلمان الفلبيني، وتفعيل الزيارات المتبادلة بين اللجنتين التي تسهم في تعزيز العلاقات البرلمانية بينهما.واستُعرِض خلال الاجتماع عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين؛ للإسهام في تحقيق المصالح المشتركة بينهما في مختلف المجالات.يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية المشتركة في مجلس الشورى تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.// انتهى //15:53ت م0122