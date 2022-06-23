الرياض 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واستنظم هيئة المكتبات اليوم لقاءً افتراضياً مفتوحاً مع المهتمين بالمكتبات الخاصة من أفراد المجتمع أو المؤسسات، ضمن سلسلة اللقاءات التي تقيمها الهيئة دورياً للارتقاء بالقطاع وتطويره.ويناقش اللقاء الأهداف الإستراتيجية لهيئة المكتبات المرتبطة بتنمية قطاع المكتبات وتمكينه، وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تحسين الوصول للخدمات المقدمة، وكذلك تطوير الكفاءات التشغيلية من خلال بناء قدرات داخلية متطورة، كما يتضمن الحدث فتح باب للنقاش مع حضور اللقاء والاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم.يأتي هذا اللقاء تماشياً مع رؤية هيئة المكتبات بالعمل على إيجاد مجتمع معلوماتي مشارك في بناء اقتصاد المعرفة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تمكين قطاع المكتبات للإسهام في إثراء المشهد الثقافي.// انتهى //15:53ت م0123