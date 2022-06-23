سكاكا 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسنظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالشراكة مع مجلس شباب منطقة الجوف ديوانية بعنوان "دور الشباب في تحقيق رؤية المملكة 2030"، قدمها المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف والمشرف على مكتب تحقيق الرؤية بإمارة المنطقة الدكتور أحمد بن محمد السناني، وذلك في مقر المجلس بمدينة سكاكا أمس الأربعاء.وتناول الدكتور السناني خلال الديوانية التي أدارها الأمين العام للمجلس مهند بن بدر الهادي 3 محاور شملت المرتكزات الرئيسة لرؤية المملكة 2030، وجهود الشباب في تنمية المجتمع، وصناعة مبادرات وفق رؤية المملكة 2030.يأتي ذلك ضمن أولويات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في إشراك شباب وفتيات الوطن في فعالياته، وتدريبهم على الحوار وتقبل ثقافة الاختلاف، وصنع مستقبل أفضل، من خلال العديد من البرامج المخصصة للشباب، تشمل: قافلة الحوار، بيادر، مقهى الحوار، برنامج جسور، برنامج سفير، برنامج تمكين، إضافة إلى ديوانية الحوار.// انتهى //15:53ت م0124