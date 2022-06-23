جدة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسأنهت أمانة محافظة جدة استعداداتها لخطة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ، الهادفة إلى تحقيق رضا ضيوف الرحمن وسكان وزوار المحافظة خلال مدة الإجازة.وأوضحت الأمانة أنها راعت في خطتها لموسم الحج الأماكن المتأثرة بزيادة تردّد ضيوف الرحمن والزوار، حيث تستهدف تكثيف أعمال الرقابة على صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة حجاج البحر، بالإضافة لمتابعة المطابخ والمطاعم والمراكز والأسواق التجارية والمنشآت الغذائية والتموينية، والفنادق والشقق المفروشة والمنشآت الترفيهية في المدينة.وأشارت الأمانة إلى تفعيل الخدمات الرقمية التي ستتيح وتسهل إصدار تراخيص الذبح من خلال خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي، مؤكدة تكثيف جهودها في مراقبة المطابخ المرخصة خلال أيام ذبح الأضاحي، بالإضافة لمتابعة وتحديد نقاط بيع المواشي التي اعتمدتها لجنة أعمال الحج بمقام محافظة جدة.وأضافت أن خطة الموسم ستتضمن الإشراف على نقاط التفتيش بمشاركة الجهات الأمنية لمنع تهريب لحوم الأضاحي عبر منافذ ومداخل محافظة جدة، وتشمل: (نقطة تفتيش السنابل – نقطة تفتيش الشميسي – طريق هدى الشام – طريق عسفان – طريق مكة المكرمة القديم – نقطة تفتيش ذهبان).وبينت أمانة جدة أن الاستعدادات تضمنت تركيز أعمال النظافة والتطهير والمكافحة الحشرية في مواقع مرور وتجمع وتفويج الحجاج وأماكن تنقلهم، وفي المساجد ودورات المياه والنقل الجماعي ومواقف السيارات، بالإضافة لمصليات العيد، والمسالخ وأسواق النفع العام، وأماكن الترفيه والحدائق والواجهات البحرية، فضلاً عن استمرار جهودها في تهيئة وصيانة المرافق والواجهات والحدائق العامة لاستقبال ضيوف الرحمن والزوار خلال الموسم والإجازة.// انتهى //15:53ت م0125