ينبع 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسزار معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم مدينة ينبع الصناعية، وعقد عدداً من الاجتماعات والجلسات التخصصية مع المسؤولين في المدينة.وقام المهندس السالم خلال الزيارة بجولة شاملة على مدينة ينبع الصناعية والمشاريع القائمة والمستقبلية وتحت الإنشاء ووقف على التجهيزات الأساسية والخدمات التي تقدّمها الهيئة الملكية بينبع لقاطنيها والمصانع والشركات، كما دشّن عيادة (مركز الأسنان) التابع لبرنامج الخدمات الصحية ومشروع (سكن الطلاب) الخاص بكليات ومعاهد ينبع الصناعية.وتضمن البرنامج زيارة مركز التحكم الذكي ومركز أعمال الهيئة الملكية ومركز الصحة المهنية واستمع لشرح المختصين عن أعمالهم، كما كرّم خلال زيارته مدرسة ابن الجوزي الموهوبين والمعرض المصاحب الطلاب المميزين الحاصلين على درجة 100% في اختبار القدرات من مدراس الهيئة الملكية بينبع.ووقف معاليه على مشاريع إسكان الهيئة الملكية، وزار بعض الشركات المستثمرة بالمدينة، وعقد لقاءً مفتوحاً بقادة ومسؤولي الهيئة الملكية بينبع.// انتهى //15:54ت م0126