السيح 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واستطلق جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز خلال إجازة صيف هذا العام 4 معسكرات علمية متخصصة تستهدف طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس تعليم الخرج.وتضم المعسكرات العلمية التي تقام في مقر الجامعة بمدينة السيح: معسكر الحاسوب، والمعسكر الهندسي، والمعسكر الصحي، ومعسكر العلوم، وتشتمل فعالياتها على العديد من البرامج والدورات التدريبية في مجالات الصحة والهندسة والعلوم والحاسب، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمدربين المتخصصين، بجانب مسابقات ثقافية تنافسية تحث على التفكير والإبداع.وتتيح المعسكرات للطلبة المشاركين تقديم ما لديهم من مبادرات وأعمال تطوعية تخدم المجتمع والمشاركة في تنفيذها، وتنمية القيم الوجدانية والمهارية والتطوعية والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب والطالبات وتفعيل دور الجامعة الاجتماعي والفكري والثقافي، بما يحقق الأهداف والرؤى .// انتهى //17:04ت م0143