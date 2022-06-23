الرياض 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسبدأت اليوم أعمال لقاء مسؤولي نظام إدارة التعلم في الجامعات السعودية، الذي تنظمه الجامعة السعودية الإلكترونية، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال، وبحضور رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي.وبدأ اللقاء بكلمة لرئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية قالت فيها : تتزايد التحديات في المنظومة التعليمية، إلا أننا نسير على نهج قيادتنا -أيدها الله- بأن نرى خلف تلك التحديات فرصًا واعدة للتطوير وهذا ما ثبت خلال جائحة كورونا لتكون المملكة أكثر دول العالم جاهزية لمواجهتها.وأضافت الدكتورة الصفدي: إن ذلك يوجب علينا العمل المشترك وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات لتجاوز التحديات وتحقيق المنجزات، وصناعة قصص نجاح لبلادنا لتعزز من مكانتها الرائدة على المستوى الإقليمي والعالمي.ثم استعرض اللقاء في جلسته الأولى بالصوت والصورة حقائق وأرقام حول مشروع الرخصة الوطنية الموحدة، وناقش تأثير التحول لنظام الفصول الدراسية الثلاثة على نظام إدارة التعلم، ومستقبل التعليم الإلكتروني في بيئات التعليم العالي، كما تم استعراض لوحة معلومات متابعة التعليم الإلكتروني، وربط الأنظمة التعليمية مع منصة فيوتشر أكس (FutureX) .وتناولت الجلسة الثانية مكتسبات التعليم الإلكتروني في المملكة، وتجارب الجامعات في تفعيل نظام إدارة التعلم، حيث طرحت الجامعة السعودية الإلكترونية تجربتها في تفعيل أدوات النظام، ثم تحدثت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن تجربتها في تطوير المقررات التفاعلية الإلكترونية، كما تناولت جامعة الملك خالد تجربتها في منصة التجارب العالمية E-lab، فيما تحدثت جامعة نجران عن تجربتها في التعلم الإلكتروني أثناء الأزمات، واستعرضت جامعة أم القرى تجربتها في البيانات، حيث تعد القوة الحقيقية لكل وما تقوم به الجامعة، كما تحدثت جامعت القصيم عن تجربتها في التوظيف الشامل لنظام إدارة التعلم (بلاك بورد) لتعزيز العملية التعليمية.بعد ذلك عُقدت جلسة استماع وطرح التوصيات.وفي ختام اللقاء كرمت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية مسؤولي نظام إدارة التعلم بالجامعات السعودية تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة.يذكر أنه صاحب اللقاء إقامة دورتين تدريبيتين لأعضاء هيئة التدريس ومديري نظام إدارة التعلم (بلاك بورد)، حيث تناولت الدورة الأولى أبرز مميزات وخصائص نظام بلاك بورد، وكيفية بناء هيكل المقرر الدراسي ورفع المحتوى، وآليات التواصل، وأدوات التقييم، والفصول الافتراضية.فيما ركزت الدورة الثانية على تدريب مديري النظام في إدارة المستخدمين والمقررات الدراسية، والاطلاع على جميع الوظائف والمميزات التي يمكن الوصول إليها من خلال لوحة المسؤول في نظام البلاك بورد.// انتهى //17:07ت م0144