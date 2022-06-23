الرياض 24 ذو القعدة1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسضبطت وزارة التجارة مستودعاً تديره عمالة مخالفة تعيد تصنيع زيوت السيارات المستعملة من خلال تكريرها وتعبئتها وتسويقها على أنها جديدة.وأغلقت الوزارة المقر المخالف الواقع في جنوب الرياض، وأحالت العمالة المخالفة إلى الجهات الأمنية لإيقاع العقوبات النظامية عليهم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض.وبتفتيش المقر المخالف كشفت الفرق الرقابية الميدانية للوزارة تجميع العمالة المخالفة للزيوت المستعملة من "البناشر" ثم إعادة تكريرها وتعبئتها وتغليفها بهدف تسويقها وبيعها.واشتملت المضبوطات على 167 برميلًا بحجم 200 لتر، منها ما هو جاهز للبيع ومنها ما هو فارغ جاهز للتعبئة، و16 خزانًا بلاستيكيًا بسعة 1000 لتر، ومواد تستعمل بهدف زيادة درجة اللزوجة للزيت، وملصقات لعلامات تجارية معروفة، وأجهزة تستخدم في تغليف المنتج المغشوش.وتؤكد التجارة عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها ومنعها من العودة للعمل في المملكة.وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر مركز بلاغات المستهلك على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".// انتهى //17:09ت م0145