عمّان 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم بأشدّ العبارات الهجمات الإرهابية التي وقعت في مالي، وأسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين.وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الهجمات الإرهابية، مُشدداً على موقف بلاده الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب، ومعرباً عن أحرّ التعازي والمواساة لأسر الضحايا.// انتهى //17:11ت م0147