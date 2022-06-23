سياسي / رئيس أركان الجيش الباكستاني يلتقي برئيس أركان الدفاع الإيطالي
الخميس 1443/11/24 هـ الموافق 2022/06/23 م واس
إسلام آباد 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واس
التقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه في مكتبه بمقر القيادة العامة للجيش مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي الأدميرال جوزيبي كافو دراغوني الذي يزور باكستان حالياً.
وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك، والوضع الأمني الإقليمي، والتعاون العسكري، وخاصة في مجال التدريب ومكافحة الإرهاب.
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17:12ت م
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