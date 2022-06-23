إسلام آباد 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه في مكتبه بمقر القيادة العامة للجيش مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي الأدميرال جوزيبي كافو دراغوني الذي يزور باكستان حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك، والوضع الأمني الإقليمي، والتعاون العسكري، وخاصة في مجال التدريب ومكافحة الإرهاب.// انتهى //17:12ت م0148