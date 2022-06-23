القاهرة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسعَقَدَت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعًا حول تمكين المرأة وحقوق الإنسان عبر تقنية الاتصال المرئي.وهدف الاجتماع إلى تعزيز التواصل بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والتعرف على أبرز الجهود المبذولة لدى الجانبين في مجالات تمكين المرأة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة في تصريح لها على هامش الاجتماع: إن اللقاء ركز بالأساس على تبادل الرؤى بشأن أولويات كل جانب في مجالات تمكين المرأة وحقوق الإنسان، بما يشمل النصوص ذات الصلة المعتمدة حديثا عربيا وأوروبيا.وأكدت أهمية تبادل الممارسات الفضلى، والتنظيم المشترك للفعاليات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، علاوة على تصميم برامج لبناء القدرات لا سيما في موضوعات مثل حقوق الإنسان والأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا الحديثة وتأثير التغير المناخي على التمتع الأمثل بحقوق الإنسان.// انتهى //17:16ت م0149