القاهرة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واستراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 635.2 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 2.2 مليار جنيه.وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليبلغ مستوى 9439.85 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.21% مسجلاً 1778.80 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع بذات النسبة لينهي التعاملات عند مستوى 2629.46 نقطة.// انتهى //17:23ت م0151