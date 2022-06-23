اقتصادي / البورصة المصرية تغلق على تراجع
الخميس 1443/11/24 هـ الموافق 2022/06/23 م واس
القاهرة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واس
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 635.2 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 2.2 مليار جنيه.
وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليبلغ مستوى 9439.85 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.21% مسجلاً 1778.80 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع بذات النسبة لينهي التعاملات عند مستوى 2629.46 نقطة.
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17:23ت م
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