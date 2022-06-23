إسلام آباد 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسأرسلت باكستان اليوم شحنة من المواد الإغاثية العاجلة إلى أفغانستان لتقديم المساعدة للمنكوبين من الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم خوست الشرقي بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، وخلّف مئات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب خسائر كبيرة في الممتلكات.وأوضح بيان صادر عن هيئة إدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية أنه تم إرسال هذه المساعدات إلى أفغانستان بتوجيه من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.وأضاف أن المساعدات تشمل على المواد الغذائية والبطانيات والأدوية والمستلزمات الأساسية.// انتهى //17:24ت م0152