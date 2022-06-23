الرياض 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسأطلق "طيران أديل" اليوم , أولى رحلاته المباشرة والمنتظمة إلى الخرطوم وهي الوجهة الثانية للشركة في القارة الأفريقية والثالثة التي يتم تدشينها خلال هذا العام 2022م والمحطة الدولية الخامسة على شبكة رحلاتها التي تشمل دبي، الكويت، القاهرة، عمّان والخرطوم وتصلها الرحلات من الرياض وجدة بواقع رحلتين يومياً.وبين نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وخدمات العملاء بطيران أديل أحمد بن عبدالكريم البراهيم أن إضافة مطار الخرطوم الى شبكة الرحلات وربطه مع محطتين رئيسيتين " الرياض و جدة "سيوفر رحلات اقتصادية جديدة يستفيد منها الحجاج والمعتمرون في السودان، إضافة إلى دعم الحركة الجوية بين البلدين.يذكر أن " "طيران أديل" أدرج موخراً خمس وجهات دولية لشبكة رحلاتها في موسم صيف 2022م شملت عمّان وباتومي وباكو وشرم الشيخ .// انتهى //17:34ت م0154