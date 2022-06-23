الخرطوم 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسواصلت الآلية الثلاثيّة التي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والإيقاد الميسرة للحوار (السوداني السوداني) أعمالها، حيث اجتمعت اليوم مع تحالف قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، في إطار سعيها لإيجاد حلول عملية للأزمة السياسية السودانية.وقالت البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان: إن الآلية الثلاثيّة ناقشت مع وفد قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) العملية السياسية وآفاق الحل.// انتهى //17:48ت م0156