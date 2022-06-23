الرياض 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في مقر الصندوق اليوم، وفدًا من جمهورية زامبيا برئاسة معالي نائب أمين مجلس الوزراء الزامبي للشؤون المالية والتنمية الاقتصادية سيزونغو سياكلنج، يرافقه ممثلون من وزارة الزراعة ووزارة العدل ووزارة المالية، إضافة إلى القائم بأعمال السفارة الزامبية في الرياض.وبحثا خلال الاستقبال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وناقشا المشروعات والبرامج الإنمائية التي يمولها الصندوق في زامبيا، والمشروعات القائمة مثل مشروع مستشفى الملك سلمان التخصصي، الذي يموله الصندوق، وبحث سبل تذليل العقبات المرتبطة بالمشروعات الأخرى.وقدم معاليه شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية على إسهاماتها ودعمها للمشروعات الإنمائية في زامبيا من خلال الصندوق السعودي للتنمية لدعم الدول المستفيدة وذلك من خلال تلك المشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.يذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية قدمت من خلال الصندوق السعودي للتنمية عددًا من القروض الإنمائية لتنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات حيوية مختلفة، حيث أسهم الصندوق في تقديم (4) قروض تنموية لتمويل وتنفيذ (4) مشروعات وبرامج إنمائية في قطاعات مختلفة في زامبيا، بالإضافة إلى (3) اتفاقيات صادرات غير نفطية تمت خلال السنوات الماضية بقيمة تصل إلى 45 مليون دولار.// انتهى //18:46ت م0167