أبوظبي 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم، بالملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية، الذي يزور أبوظبي حاليا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين ومسارات التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة.كما استعرض الجانبان آفاق التعاون بين البلدين وفرص تنميته في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والعمل على دفعها إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.// انتهى //19:07ت م0169