الرياض 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسعقد أعضاء لجنة سلامة الأغذية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم اجتماعهم السادس برئاسة معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة -دولة الرئاسة- الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وحضور كل من معالي وزير التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة مريم بنت محمد المهيري، ووزيرة الصحة بمملكة البحرين الدكتورة جليلة السيد جواد حسن، ومعالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عمان الدكتور سعود بن حمود الحبسي، ومساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية بدولة قطر الدكتور صالح بن علي المري، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الغذاء والتغذية بدولة الكويت الدكتورة ريم غازي الفليج، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المعنية بالتعاون المشترك في مجال سلامة الأغذية بين دول المجلس واتخاذ القرارات المناسبة لها، ومنها تحديث الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وقانون (نظام) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، ودليل إصدار شهادات المنتجات الغذائية المتداولة بين دول المجلس، واحتفال دول مجلس التعاون باليوم العالمي لسلامة الغذاء، وموضوع التعامل مع الأغذية المستحدثة وغيرها من الموضوعات المهمة ذات الصلة.// انتهى //19:08ت م0170