الدمام 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واساجتمعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، في الدمام اليوم، للاطلاع على تقارير مباريات دور المجموعات إلى جانب جاهزية اللجان لمباريات الأدوار النهائية القادمة.و بدأت اليوم أعمال الدورة التدريبية المتقدمة الأولى لكرة قدم الصالات، التي يعقدها الاتحاد السعودي لكرة القدم بإشراف الاتحاد العربي للعبة في مدينة الدمام بمشاركة 17 متدرباً، وتستمر أعمالها بعد غدٍ وتشمل جانبين النظري والعملي.من جانب آخر، عُقد الاجتماع التنسيقي التحضيري لمباريات الدور ربع النهائي، حيث اعتمدت ألوان المنتخبات وقوائم اللاعبين.وتأهلت منتخبات المغرب والكويت وموريتانيا ومصر والعراق والسعودية وفلسطين وليبيا إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، التي ينظمها الاتحاد وتقام في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام ، خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الحالي.وتقام مباريات دور الثمانية غداً, حيث تلتقي المغرب مع ليبيا، ومصر وموريتانيا، والسعودية مع العراق، والكويت مع فلسطين.// انتهى //19:10ت م0171