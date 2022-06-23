رياضي / اختتام بطولة النخبة للرماية بالرياض
الخميس 1443/11/24 هـ الموافق 2022/06/23 م واس
الرياض 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واس
اختتمت اليوم منافسات بطولة النخبة للرماية بالبندقية والمسدس والتي استمرت على مدار 5 أيام وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن مساعد رئيس الاتحاد على ميدان الرماية بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض.
وأدار منافسات البطولة 10 حكام برئاسة الحكم الدولي علي الشمراني وبمشاركة 86 رامياً وجاءت نتائجها كالتالي:
ــ منافسات المسدس الهوائي فردي لفئة المبتدئين :
المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي عويض العرجاني من القوات الجوية
المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي فيصل السبيعي من القوات البرية
المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي سامي العنزي من اتحاد الرماية
ــ منافسات المسدس الهوائي فردي لفئة الدرجة الأولى:
المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي أحمد شراحيلي من الحرس الملكي
المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي حمود الأحمري من الحرس الملكي
المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي فاهد السلولي من الحرس الملكي
ــ منافسات المسدس الهوائي فردي لفئة الممتاز:
المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي عطا الله العنزي من حرس الحدود
المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي محمد العمري من القوات البرية
المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي محمد الهلالي من الحرس الملكي
ــ منافسات الفرق المسدس الهوائي لفئة المبتدئين:
المركز الأول والميدالية الذهبية لمنتخب الحرس الملكي A
المركز الثاني والميدالية الفضية لمنتخب الدفاع الجوي
المركز الثالث والميدالية البرونزية لمنتخب الحرس الملكيB
ــ منافسات البندقية الهوائي فردي لفئة المبتدئين:
المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي عبدالعزيز العنزي من القوات الجوية
المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي أحمد الحصين من الحرس الملكي
المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي سلطان القريني من الحرس الملكي
ــ منافسات البندقية الهوائي فردي لفئة الدرجة الأولى:
المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي سعد العمري من القوات الجوية
المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي خالد التركي من الحرس الملكي
المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي عبدالعزيز المطيري من حرس الحدود
ــ منافسات البندقية الهوائي فرق لفئة المبتدئين:
المركز الأول والميدالية الذهبية لمنتخب الحرس الملكي
المركز الثاني والميدالية الفضية لمنتخب الدفاع الجوي
المركز الثالث والميدالية البرونزية لمنتخب الصواريخ الاستراتيجية
ــ منافسات البندقية الهوائي فردي لفئة الممتاز:
المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي مسفر العماري من القوات الجوية
المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي بدر العتيبي من القوات الجوية
المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي عبدالعزيز العنزي من القوات الجوية
ــ منافسات البندقية ناري 3 أوضاع لمسافة 50م فئة الممتاز:
المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي فايز العنزي من القوات البحرية
المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي عبدالرحمن الجحيدلي من القوات الجوية
المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي عبدالعزيز العنزي من القوات الجوية
وأشاد سمو رئيس الاتحاد الأمير خالد بن بندر بمستوى الرماة في البطولة وماشهدته من تنافس قوي، مُشيرًا إلى أن التركيز الأهم كان الإعداد لبطولة كأس العالم في كوريا الجنوبية ، مبيناً أن البطولة تهدف إلى الوقوف على استعداد رماة المنتخب السعودي بما يحقق ارتفاع المستوى المهاري للرماة وصولًا لتحقيق النتائج المشرفة للمملكة في البطولات الخارجية.
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19:11ت م
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