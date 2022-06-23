الرياض 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واساختتمت اليوم منافسات بطولة النخبة للرماية بالبندقية والمسدس والتي استمرت على مدار 5 أيام وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن مساعد رئيس الاتحاد على ميدان الرماية بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض.وأدار منافسات البطولة 10 حكام برئاسة الحكم الدولي علي الشمراني وبمشاركة 86 رامياً وجاءت نتائجها كالتالي:ــ منافسات المسدس الهوائي فردي لفئة المبتدئين :المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي عويض العرجاني من القوات الجويةالمركز الثاني والميدالية الفضية للرامي فيصل السبيعي من القوات البريةالمركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي سامي العنزي من اتحاد الرمايةــ منافسات المسدس الهوائي فردي لفئة الدرجة الأولى:المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي أحمد شراحيلي من الحرس الملكيالمركز الثاني والميدالية الفضية للرامي حمود الأحمري من الحرس الملكيالمركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي فاهد السلولي من الحرس الملكيــ منافسات المسدس الهوائي فردي لفئة الممتاز:المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي عطا الله العنزي من حرس الحدودالمركز الثاني والميدالية الفضية للرامي محمد العمري من القوات البريةالمركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي محمد الهلالي من الحرس الملكيــ منافسات الفرق المسدس الهوائي لفئة المبتدئين:المركز الأول والميدالية الذهبية لمنتخب الحرس الملكي Aالمركز الثاني والميدالية الفضية لمنتخب الدفاع الجويالمركز الثالث والميدالية البرونزية لمنتخب الحرس الملكيBــ منافسات البندقية الهوائي فردي لفئة المبتدئين:المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي عبدالعزيز العنزي من القوات الجويةالمركز الثاني والميدالية الفضية للرامي أحمد الحصين من الحرس الملكيالمركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي سلطان القريني من الحرس الملكيــ منافسات البندقية الهوائي فردي لفئة الدرجة الأولى:المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي سعد العمري من القوات الجويةالمركز الثاني والميدالية الفضية للرامي خالد التركي من الحرس الملكيالمركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي عبدالعزيز المطيري من حرس الحدودــ منافسات البندقية الهوائي فرق لفئة المبتدئين:المركز الأول والميدالية الذهبية لمنتخب الحرس الملكيالمركز الثاني والميدالية الفضية لمنتخب الدفاع الجويالمركز الثالث والميدالية البرونزية لمنتخب الصواريخ الاستراتيجيةــ منافسات البندقية الهوائي فردي لفئة الممتاز:المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي مسفر العماري من القوات الجويةالمركز الثاني والميدالية الفضية للرامي بدر العتيبي من القوات الجويةالمركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي عبدالعزيز العنزي من القوات الجويةــ منافسات البندقية ناري 3 أوضاع لمسافة 50م فئة الممتاز:المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي فايز العنزي من القوات البحريةالمركز الثاني والميدالية الفضية للرامي عبدالرحمن الجحيدلي من القوات الجويةالمركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي عبدالعزيز العنزي من القوات الجويةوأشاد سمو رئيس الاتحاد الأمير خالد بن بندر بمستوى الرماة في البطولة وماشهدته من تنافس قوي، مُشيرًا إلى أن التركيز الأهم كان الإعداد لبطولة كأس العالم في كوريا الجنوبية ، مبيناً أن البطولة تهدف إلى الوقوف على استعداد رماة المنتخب السعودي بما يحقق ارتفاع المستوى المهاري للرماة وصولًا لتحقيق النتائج المشرفة للمملكة في البطولات الخارجية.// انتهى //19:11ت م0172