عشق أباد 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسالتقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، اليوم، معالي رئيسة البرلمان التركماني قولشات ماميدوفا، وذلك في مقر البرلمان بتركمانستان.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات السعودية التركمانية في العديد من مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في الموضوعات البرلمانية التي تهم البلدين.كما تناول الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود المبذولة في هذا الشأن.حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان سعيد بن عثمان بن سويعد.// انتهى //19:12ت م0173