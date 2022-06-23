الدمام 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسأجمع مدربو منتخبات المغرب والكويت وموريتانيا ومصر والعراق والسعودية وفلسطين وليبيا، على ارتفاع سقف الطموحات لديهم ولدى لاعبيهم، لذا نوهوا بضرورة التأهل لنصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم وتقام في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، خلال المدة من 20 إلى 28 يونيو الحالي.جاء ذلك في المؤتمرات الصحفية التي عقدوها قبيل انطلاق الدور ربع النهائي للبطولة المقرر غداً . وبدأ مدرب منتخب المغرب هشام الدكيك حديثه بتأكيد أهمية توخي الحذر في كل مرحلة من البطولة، حتى مع امتلاك لاعبين مهرة وفريق قوي؛ لأن الحذر يضاعف المسؤولية تجاه المباريات واحترام المنافس، وهذا ما بدأ به استعداده ولاعبوه لمباراتهم القادمة مع منتخب ليبيا، مشيداً بإمكانات لاعبي ليبيا وخبرتهم.من جانبه، أشار مدرب منتخب ليبيا عبدالباسط النعاس إلى ظروف الإصابات التي لحقت ببعض لاعبي فريقه المهمين، مؤكداً معرفتهم بقوة المنتخب المغربي، لذا يتوقع مباراة قوية، ومشدداً على أن الهدف مواصلة الطريق نحو لقب البطولة.وأوضح مدرب منتخب مصر هشام صالح بدوره أن فريقه سيخوض مباراة صعبة أمام المنتخب الموريتاني، الذي يتميز بالسرعة والمهارة، إلا أن مستوى لاعبيه في تصاعد تدريجي، بدليل تقديمهم مباراة جيدة أمام منتخب الجزائر، متمنياً أن يواصلوا بذات الرتم، حتى بلوغ النهائي والظفر بكأس البطولة.من جهته، أكد مدرب منتخب موريتانيا عبدالله السلامي استعداد فريقه ذهنياً لمباراتهم مع منتخب مصر، إلا أن ضيق الوقت لم يساعدهم للوصول لمرحلة جيدة من الاستعداد على الصعيد البدني، منوهاً بقوة وخبرة المنتخب المصري، بوصفه أحد أهم المنتخبات العربية، إلا أنهم قادرون على تجاوزه غداً.وأكد مدرب المنتخب السعودي أندريو بلازا قوة منافسه المنتخب العراقي، لا سيما أنهما قد تواجها منذ مدة قصيرة وتحديداً في بطولة الخليج التي استضافتها الكويت، لذا يصعب التكهن بهوية الفائز بالمباراة، إلا أنه عبّر عن اطمئنانه؛ استناداً للمجهود الكبير الذي بذله مع لاعبيه على مدار آخر شهر ونصف، مشيداً بمستوى المنافسة في كأس العرب، استناداً لوجود منتخبات قوية مثل المغرب والكويت والعراق، معلناً في نهاية حديثه عزمهم على إثبات قوتهم ومدى استفادتهم من تجاربهم السابقة.قال مدرب منتخب العراق محمد ناظم الشريعة من جانبه: "الفوز والخسارة أمران واردان ومسلم بهما في أعراف كرة القدم، لذا نسعى أن نكون الأفضل في هذه البطولة؛ لأننا وضعنا خطة تقوم على اللاعبين الشباب، ليكونوا نواة هذا المنتخب في المستقبل"، مشيراً إلى المعلومات التي يعرفها عن المنتخب السعودي المدعم بلاعبين شباب، إلا أنهم يتطلعون إلى تحقيق أكبر فائدة من هذه البطولة، لنكون جاهزين للمنافسة في المدة المقبلة.وقال مدرب منتخب الكويت ريكاردو كاكاو: "في البداية أشكر الاتحاد العربي لكرة القدم على تنظيم هذه البطولة، وأشكر الاتحاد السعودي على تلك الاستضافة الرائعة. سعيد للغاية بالوصول لدور الثمانية. سنخوض مباراة قوية أمام منتخب فلسطين الذي يملك لاعبين رائعين ويمتاز بالقوة البدنية والثقة الكبيرة. أثق تماماً أن تلك البطولة ستمنحنا المزيد من الخبرات".وأخيراً، أشاد مدرب منتخب فلسطين هشام الداغستاني بمستوى تنظيم البطولة، مقدماً الشكر لوسائل الإعلام على الاهتمام بها، مؤكداً أنهم سيواجهون منافساً قوياً يمتلك لاعبين مميزين، بل من الأفضل في الوطن العربي، لافتاً الانتباه إلى معرفتهم لنقاط القوة والضعف لديهم، مبدياً ثقته بلاعبيه كثيراً، عادّاً فوزهم في المباريات السابقة أكبر حافز لهم ليواصلوا العمل للتويج بالبطولة.// انتهى //19:16ت م0174