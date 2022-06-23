الرباط 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، بالرباط اليوم، بوزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، الدكتور موسى محمد المقريف، وناقشا مستجدات التعاون الثنائي في مجالات التربية والعلوم والثقافة.وتطرق اللقاء إلى أبرز البرامج والمشاريع والدورات التدريبية التي نُفِّذت بالتعاون بين الإيسيسكو والجهات الليبية المختصة خلال المدة الماضية، والمقترحات المستقبلية للشراكة بين الجانبين في تنفيذ برامج ومشاريع عملية.وبالمناسبة، أكد المسؤول الليبي اعتزاز بلاده بالتعاون البناء مع الإيسيسكو، وحرصها على مواصلة العمل معها في تنفيذ برامج ومشاريع نوعية تحقق الفوائد المرجوة منها.// انتهى //19:20ت م0177