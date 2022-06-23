القاهرة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واستعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع الرابع لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، يوم الأحد المقبل، بمشاركة الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية تحت مظلة الجامعة العربية.وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، في تصريح له اليوم إن هذا الاجتماع المنعقد على مدى يومين يندرج في نطاق متابعة وتنفيذ توصيات الدورة العادية (14) الصادرة عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقد ببغداد في مارس الماضي.وأشار إلى أن فريق الخبراء سيناقش مختلف جوانب خطة التحرك الإعلامي العربي، والتي تتمحور حول دعم ومساندة القضية الفلسطينية المشروعة في أوساط الرأي العام الدولي وخاصة لدى النخب السياسية والحقوقية والفكرية، ومحاربة الإرهاب والنزاعات المتطرفة، فضلاً عن تثمين مقومات الموروث الحضاري والثقافي العربي.وأضاف أن الاجتماع سيستعرض تصورات الدول الأعضاء والمنظمات الإعلامية المعنية لوضعها في صيغتها النهائية تمهيداً لرفعها إلى مجلس وزراء الإعلام العرب، بما فيها على الخصوص استكمال إطلاق المرصد الإعلامي لخريطة التنمية المستدامة ومشروع المنصة المدمجة، وذلك في سياق التقييم الشامل لخطة التحرك المذكورة، وتحديد أفضل الآليات لتحديثها وفق رؤية متناسقة ومتكاملة تعزز بصورة ملموسة العمل الإعلامي العربي المشترك.// انتهى //19:23ت م0178