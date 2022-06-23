الرباط 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسانطلقت في العاصمة المغربية الرباط اليوم، أعمال ندوة اقتصادية في موضوع "اغتنام الفرص التي تتيحها الأزمات"، والتي ينظمها البنك المركزي المغربي، بشراكة مع صندوق النقد الدولي، بمشاركة وزراء مالية بعض الدول، ومسؤولين رفيعي المستوى من منظمات دولية متخصصة، إلى جانب خبراء وأكاديميين في الميدان المالي.ويتضمن جدول أعمال هذا اللقاء الذي يستمر على مدى يومين، مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصادات الصاعدة والنامية على المدى القصير والمتوسط، ورهانات التغيير الهيكلي الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وتقاسم التجارب المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والإدماج التجاري، إضافة إلى التحديات المتعلقة بتدبير المالية العمومية، ومسألة النوع وعدم تكافؤ الفرص والنمو الشامل.ويأتي هذا اللقاء في إطار التحضير للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المزمع عقدها في مدينة مراكش المغربية في أكتوبر 2023.// انتهى //19:24ت م0179