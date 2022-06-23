الدمام 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واساستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد بن صالح المطلق في مقر الهيئة المدير التنفيذي لقطاع دعم التنفيذ والمدير التنفيذي المكلف لقطاع التسويق والتواصل في مركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، وعددًا من ممثلي البرنامج.وعُرِّف خلال اللقاء ببرنامج جودة الحياة وأهدافه الإستراتيجية، والمبادرات والمشاريع التي من شأنها الإسهام في تعزيز جودة الحياة بالمنطقة الشرقية، وأبرز الفرص المستقبلية، كما استعرض اللقاء مبادرتَيْ الهيئة المتمثلة في تطوير وتأهيل مركز المدينة وفرضة الخبر التاريخية، وتأهيل وترميم قصر دارين.وأكّد المطلق أن "المنطقة الشرقية تمتلك إرثًا تاريخيًا وثقافيًا عميقًا، حيث يأتي التعاون مع برنامج جودة الحياة لتعظيم الفائدة من هذا الإرث والمحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به، وتطوير فرص الترفيه بالمنطقة.من جهته، أفاد البكر أن التعاون يأتي لمناقشة فرص العمل المشترك والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، وأوجه التعاون لتعزيز جودة الحياة بالمنطقة الشرقية.يذكر أن هيئة تطوير المنطقة الشرقية تعمل على رسم السياسات العامة، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الإستراتيجية الشاملة للمنطقة الشرقية، أما برنامج جودة الحياة، فهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويُعنى بتطوير قطاعات جودة الحياة المختلفة في المملكة.// انتهى //19:34ت م0180