جدة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسأسهمت الألعاب النارية بمنطقه جدة بيير; إحدى مناطق فعاليات موسم جدة في تعزيز الحراك الإقتصادي في شاطئ أبحر من خلال زيادة تأجير قوارب الزوار لمشاهدة إطلاق الألعاب النارية من وسط البحر، حتى وصلت نسبة الإشغال 100%.ويتسابق الزوار على التقاط أجمل الصور من أقرب منطقة لمنصات الألعاب النارية بالبحر، ومشاهده إنعكاسات الألعاب النارية على أمواج البحر بشكل يبرز جمال المنطقة والألعاب النارية وتوثيقها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأكدوا العاملون في تأجير القوارب أن موسم جدة أوجد أوقات ذروة لتأجير القوارب لم تكن معهودة حيث يشهد المرسى إقبالاً كبيراً لحجز للقوارب وقت إطلاق الألعاب النارية، مشيرين إلى التنافس الكبير في تقديم الخدمات الإضافية بالقوارب مثل الوجبات وغيرها، خاصة في الاجازة الاسبوعية حيث تعمل المنصات الثلاث للألعاب النارية.يذكر أن أكثر من 95 قارباً بمرسى أمانة محافظة جدة؛ تتوزع بالبحر لمشاهدة الألعاب النارية خاصة في الإجازة الاسبوعية التي ترسم لوحات تذكاريه جميلة.// انتهى //19:34ت م0181