الرباط 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسانعقدت بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالرباط اليوم، ورشة عمل حضورية وافتراضية في موضوع: "تكامل المهارات اللغوية الأربع في تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها"، وذلك في إطار المرحلة التمهيدية لبرنامج عمل الإيسيسكو - حمدان بن راشد "مشكاة" لكفايات الإتقان التعليمي في مجال اللغة العربية للناطقين بغيرها، بمشاركة أطر وباحثين من جامعات إسلامية ودولية.واستفاد من هذه الورشة 170 إطارًا تربويًا، بهدف مساعدتهم على تحقيق التكامل في ممارساتهم التعليمية بين المواد المتنوعة في تدريس اللغة العربية، بما يوفر للطالب فرصة التنمية الشاملة للمهارات اللسانية وتتيح له استخدام اللغة العربية كتابةً وقراءةً ومحادَثةً واستماعًا.// انتهى //19:52ت م0183