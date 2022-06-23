الجبيل 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسالتقى محافظ الجبيل عبدالله العسكر بمقر المحافظة، بمدير مكتب التعليم بالمحافظة عازب الأحمري، يرافقه عدد من قادة وطلاب المدارس الفائزة ببطولة المملكة لنخبة دوري المدارس وبطولة دوري المدارس بالمنطقة الشرقية.واستمع إلى شرح عن إنجازات المكتب، وما حققه خلال مشاركته في بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس، وحصول مدرسة تحفيظ القرآن الكريم المتوسطة بالجبيل على المركز الثاني في فئة الصف الثالث متوسط، ومدرسة عبدالله بن مسعود الابتدائية على المركز الأول في فئة الصف السادس ابتدائي، ومدرسة الملك فهد الثانوية على المركز الأول في فئة الصف الأول ثانوي في بطولة دوري المدارس على مستوى المنطقة الشرقية.وأكد دعم المشاريع التعليمية والنهوض بمسيرة التعليم بمحافظة الجبيل، والعمل على تطوير وتنمية المواهب والقدرات لدى الطلاب والطالبات والسعي نحو إبرازها وتشجيعها؛ تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة , وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، نحو توفير بيئة تعليمية متطورة وملائمة.// انتهى //19:56ت م0185