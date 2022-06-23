جدة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسينظم نادي جدة الأدبي ممثلاً بمنتدى المسرح يوليو القادم، الدورة الثانية لمسابقة النقد المسرحي؛ بهدف دعم الإنتاج الأدبي والفني، وتحفيز نقاد الأدب والمسرح لممارسة إبداعهم.وتشمل المسابقة نقد النصوص والعروض لفتح نافذة على الإبداع المسرحي المحلي، ورؤيته بعيون الأكاديميين والباحثين العرب، مبيناً أن المسابقة تشترط المشاركة باللغة العربية الفصحى، والإشارة إلى المراجع بشكل علمي، وأن تكون معدة للمشاركة في هذه المسابقة ولم تنشر سابقاً، وأن تتناول المشاركة نصاً مسرحياً لمؤلف أو عرضاً لفرقة .يذكر أن نادي جدة الأدبي نظم لقاءه الثالث والعشرين بعنوان "المسرح الموسيقي"، متطرقاً إلى أنواع المسرح الموسيقي وطرق إنتاجه، والعوائق التي تواجه صناعته في العالم العربي، كذلك اهتمام الأدباء العرب بالمسرح الشعري بهوية عربية أصيلة.// انتهى //20:04ت م0186