الرياض 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واستشارك المملكة إضافة إلى 6 دول عربية هي: مصر، الكويت، لبنان، البحرين، موريتانيا إلى جانب المغرب الدولة المنظمة في الدورة التدريبية الإقليمية على صحة اللاعبين التي تقام يومَيْ 25 و26 يونيو الجاري، بالجامعة الدولية بالرباط.وسيُوقَّع الكشف الصحي على 200 لاعب ولاعبة في 6 تخصصات هي: العيون المفتوحة، تعزيز الصحة، الابتسامات الخاصة، السمع الصحي، ميدفيست، الصحة النفسية، إضافة إلى محاضرات يشارك في إلقائها وتدريب المتدربين 3 خبراء للبرامج الصحية هم: الدكتور علي الفرحان من السعودية والدكتور أديب جابر من لبنان، والدكتورة إلهام عباس من الإمارات، إذ تأتى إقامة هذه الدورة الإقليمية استعداداً لمشاركة 22 دولة من المنطقة في الألعاب العالمية ببرلين منتصف العام المقبل 2023م.وأوضحت مدير البرامج الصحية بالأولمبياد الخاص الدولي ليلى الشناوي أن إقامة دورة إقليمية للبرامج الصحية يُعد نقطة انطلاق لعودة الأنشطة الفعلية للأولمبياد الخاص بعد عامين من التوقف بسبب فيروس كورونا، وقالت: "رغم أن النشاط لم يتوقف بإقامته "عن بعد" من خلال تطبيق زووم، فإن الدورات الفعلية وتوقيع الكشوفات الصحية على اللاعبين وقبل مشاركتهم في الفعاليات الرياضية هو أمر شديد الأهمية، لحرص الأولمبياد الخاص الشديد على أن يمارس لاعب الأولمبياد الخاص المشاركة، سواء في التدريب الرياضي أو الألعاب والمسابقات الخاصة وهو في كامل لياقته البدنية".وأضافت: "الخطة التدريبية للبرامج الصحية التي اعتمدها الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي المهندس أيمن عبدالوهاب تهدف إلى توسيع الدورات الإقليمية في البرامج الصحية التي أقيمت نهاية شهر ديسمبر 2021 بالمملكة وستُستكمَل حتى انطلاق الألعاب العالمية ببرلين 2023، ويُطمَأن على جميع اللاعبين الذين سيشاركون فى تلك الألعاب العالمية، إلى جانب الكشف الصحي الدوري على اللاعبين في مختلف برامج المنطقة.// انتهى //20:05ت م0187