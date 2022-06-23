البطحاء 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسأنهَتِ الرئاسةُ العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية استعداداتِها وخطتَها التنفيذيةَ على المستوى الميداني والتوعوي لإيصال الرسائل التوعوية بأفضل الوسائل التقنية المتطورة في توعية الحجاج وتوجيههم، إلى جانب الخطط الميدانية والتوعوية المتعددة.وأوضحَ المديرُ العام لفرع الرئاسة العامة للهيئة بالمنطقة الشرقية فهد بن فيصل الثبيتي، أنَّ خطةَ فرع الرئاسة تتضمَّنُ استقبالَ ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك حج هذا العام، وتقديم الخِدْمَات لهم على مدار ٢٤ ساعة، مؤكداً على المشاركين الإخلاص والتفاني في عملهم والتقيد بالأنظمة والتعليمات ‏وبذل المزيد من الجهد في خدمة ضيوف الرحمن.// انتهى //20:35ت م0190