القريات 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واستَفَقَّدَ محافظُ القريات عبدالله بن صالح الجاسر منفذَ الحديثة الحدودي واطلع على منظومة استقبال وخدمة الحجاج وإنهاء الإجراءات في وقت قياسي، بحضور رئيس مركز الحديثة ممدوح المطيري ومدير عام جمرك الحديثة محمد الحصيني ومدير جوازات المنفذ المقدم سلطان العنزي ومدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات منصور الرشيدي.واطلع الجاسر على الاستعدادت لاستقبال ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءاتهم من خلال أحدث التقنيات ومنها؛أجهزة تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة"، بالإضافة إلى جهود رجال الجمارك والجوازات الذين يعملون على مدار الساعة لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بكل يسر لتسهيل رحلة أداء المناسك.وأوضحَ الجاسرُ أنَّ الجولةَ تأتي بتوجيهات من صاحب السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أميرِ منطقة الجوف، لتفقد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمنفذ، ومتابعة سلاسة وسهولة الإجراءات للتيسير على الحجاج وضمان راحتهم، وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.// انتهى //20:44ت م0192