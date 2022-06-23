الرياض 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واساستهلَّ مؤتمرُ أوقاف الجامعات السعودية الذي تُنَظِّمُه الهيئةُ العامةُ للأوقاف خلال المدة 23-24 يونيو 2023، أعمالَه بتنظيم 4 جلسات حوارية وتوقيع 4 مذكرات تفاهم بين الهيئة وعدد من الجهات الحكومية والجامعات والمؤسسات الوقفية، وذلك للتعاون والتنسيق في إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات النوعية التي تسهمُ في تمكين الأوقاف الجامعية وتعزيز دورها في دعم مسيرة المنظومة التعليمية.ووَقَّعَتِ الهيئةُ العامة للأوقاف مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، للتعاون والتنسيق في تأسيس مسار مخصص لدعم مشروع وقف الملكية الفكرية، وإطلاق مسار تعريفي وتمكيني لوقف الملكية الفكرية في الجامعات السعودية، كما وَقَّعَتِ الهيئةُ مذكرةً ثانيةً مع جامعة الباحة؛بهدف استحداث برامج لدراسات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه وبرامج الماجستير المهني لخدم النشاط الوقفي، وتحفيز طلبة الدراسات العليا ومشرفيهم على تبني بحوث مرتبطة بالوقف في رسائل الماجستير والدكتوراه لتطبيقها في تنمية القطاع الوقفي.وجاءت ثالث مذكرات التفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،للتعاون والتنسيق في تأسيس وتنمية أوقاف الجامعة الإسلامية، ودعمها كونها رافدًا علميًا للهيئة، أما المذكرة الرابعة التي وَقَّعَتها الهيئة كانت مع المجلس التنسيقي لأوقاف الجامعات السعودية وذلك للتعاون والتنسيق في دراسة إطلاق عدد من المبادرات النوعية التي تسهمُ في تطوير صناعة الأوقاف، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والملتقيات وورش العمل.ونَظَّمَ المؤتمرُ في يومه الأول جلستين ومحاضرة وورشة عمل، حيث تناولت الجلسةُ الأولى نشرَ ثقافة تأسيس الأوقاف الجامعية وحث الأفراد والمؤسسات على الإسهام في تأسيس أوقاف جامعية مؤسسية راسخة،وإصدار تشريعات محفزة لتأسيس كيانات وقفية جامعية نوعية رائدة والمساهم في تطوير وإصدار الأنظمة واللوائح ذات الارتباط بالقطاع الوقفي الجامعي، وتمكين وتحفيز أوقاف الجامعات للإسهام في تطوير الجامعات واستدامة مواردها.فيما تناولت الجلسة الثانية التوجه الإستراتيجي للأوقاف الجامعية في ظل رؤية 2030، لاسيما أنَّ القطاعَ الوقفي يشهدُ نموًّا مطردًا بصفته أحدَ دعائم التنمية المستدامة ورفع إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الذي تستهدفُه رؤيةُ السعودية 2030.وسَلَّطَتِ المحاضرةُ الرئيسيةُ على الدور التنظيمي الذي تؤديه الهيئةُ العامةُ للأوقاف والجهات المعنية في تسريع أوقاف الجامعات من خلال تطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالأوقاف الجامعية وتطوير آليات الإفصاح والحوكمة وتطبيق معايرها، وكذلك تسهيل تأسيس شركات الأوقاف والإسهام في إعداد الأنظمة واللوائح والسياسات الممكنة للأوقاف الجامعية للقيام بدورها وتطوير سيساعد ومعايير الالتزام والتوعية بها.واختتمت أعمال اليوم الأول للمؤتمر بحلقة نقاشية حول تطوير الأدوات المالية والاستثمارية الموجهة لأوقاف الجامعات، استعرض خلالها عدد من الخبراء والمتخصصين النماذج والممارسات الناجحة لعدد من الأوقاف الجامعية التي استطاعت تحقيق عوائد استثمارية مجزية والمحافظة على أصولها وتحقيق الاستدامة المالية لأوقافها.وناقشَ المتحدثون الاستثماراتِ الماليةَ المتعلقةَ بالمحافظ والصناديق الاستثمارية مع مراعاة النظرة طويلة الأجل التي تتناسبُ مع طبيعة أصول الأوقاف وطبيعة النتائج المستهدفة من استثمارها، والتركيز على تحقيق الأرباح التي تسهم في تحسين إجمالي العائد على المحفظة الاستثمارية وذلك عن طريق الاستثمار في تنويع المحفظة من الناحية النوعية والجغرافية،والتخارج الفعَّال واستقلالية المنظور الاستثماري وبناء إستراتيجية استثمارية متماسكة للأوقاف الجامعية.// انتهى //21:04ت م0195