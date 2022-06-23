الاحساء 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسزارَ وفدٌ من خبراء من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر اليوم, المؤسسةَ العامةَ للري, حيث تم مناقشة أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال التشجير وزيادة الغطاء النباتي.وأوضحَ نائبُ الرئيس للعمليات بالمؤسسة العامة للري المهندس عبد العزيز الرشود أنَّ هذه الزيارةَ تأتي ضمن إطار التعاون والتكامل بين المؤسسة العامة للري ومنظمة الفاو والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر لتكثيف الجهود للمحافظة على استدامة الرقعة الزراعية وزيادة الغطاء النباتي في المملكة.واطلعَ الوفدُ خلال الزيارة على عرض مرئي يتحدث عن مشاريع وبرامج التشجير التي قامَت بها المؤسسةُ ومبادرتها في زيادة الغطاء النباتي باستخدام المياه غير التقليدية، وزارَ إدارةَ جودة المياه بالمؤسسة والمحطة البيئية التابعة للمؤسسة الواقعة بالقرب من بحيرة الأصفر للوقوف على مكوناتها والاطلاع على أنواع الأشجار المستخدمة للتشجير.// انتهى //21:14ت م0197