الرباط 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسأغلقَتِ البورصةُ المغربيةُ - اليوم- على انخفاض في التعاملات، حيث سَجَّلَ مؤشرُها الرئيسي مازي تراجعاً بنسبة 0.65 %، مسجلاً 11.946,97 نقطةً.وانخفضَ مؤشرُ أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.81 % ليستقر عند 960,44 نقطةً، فيما تراجعَ المؤشرُ المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.74% مسجلا 898,01 نقطة.وبلغَ الحجمُ الإجمالي للتداولات ما مجموعة 132,11 مليون درهم مغربي.// انتهى //21:28ت م0199