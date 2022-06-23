الأمم المتحدة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسأكدَ مُقَرِّرُ الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار توم أندروز، أنَّ اعتداءاتِ الجيش على شعب ميانمار تشكلُ جرائمَ ضد الإنسانية وجرائمَ حرب، مشيراً إلى أنه لم ينجُ أحد من آثار عنف الجيش.وأعربَ أندروز - في بيان صحفي اليوم- عن تقديره لقيادة ماليزيا بشأن الأزمة في ميانمار، حاثاً دول المنطقة على اعتماد نهج مماثل حول كارثة حقوق الإنسان التي تتكشفُ في البلاد تحت الحكم العسكري.وقال: هناك الكثير على المحك بالنسبة لميانمار وشعبها؛ما يدعونا لعدم قبول تراخي وتقاعس المجتمع الدولي.وأضافَ أندروز: إنه حتى قبل الانقلاب، ارتكبَ الجيشُ فظائعَ ضد الشعب، مشدداً على أنَّ الروهينجا واجهوا هجماتِ إبادةٍ جماعية من قبل قوات الأمن في ميانمار.//انتهى//21:44ت م0201