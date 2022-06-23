جدة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسشَارَكَتِ الأمانةُ العامةُ لمنظمة التعاون الإسلامي في أعمال الاجتماع الثالث للمجلس الوزاري الدائم للشباب والرياضة الذي استضافته جمهورية أذربيجان - اليوم-في باكو في ظل رئاستها الدورةَ الرابعةَ للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة.وأكدَتِ المديرةُ العامةُ للشؤون الثقافية والاجتماعية وشؤون الأسرة بالمنظمة الدكتورة أمينة الحجري أنَّ استضافةَ أذربيجان هذا الاجتماعَ قبيل عقد الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة التي ستستضيفُها المملكة العربية السعودية في سبتمبر القادم، فرصة للمجلس الوزاري الدائم لتقييم التقدم المحرز في مجال تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورات السابقة للمؤتمر وتنفيذ إستراتيجية المنظمة للشباب وخطة عمل المنظمة لتطوير الرياضة، وكذلك تقييم جهود المؤسسات المعنية في مجال دعم الدول الأعضاء في بناء قدرات الشباب وتطوير الرياضة؛وذلك بهدف تقديم توصيات الى المؤتمر في هذا الشأن.وأشادَت بجهود أجهزة ومؤسسات المنظمة العاملة في مجال الشباب والرياضة وخاصة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ومنتدى شباب التعاون الإسلامي على جهودها في دعم الدول الأعضاء في بناء قدرات الشباب وتطوير الرياضة، مستعرضة الخطواتِ التي اتخذتها الأمانةُ العامةُ في إطار التحضير للدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة، مثمنة جهود المملكة العربية السعودية وبالخطوات التي اتخذتها من أجل إنجاح المؤتمر.// انتهى //21:58ت م0202