مقديشو 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسأعلنَ الجيشُ الصومالي اليوم مقتلَ عنصرَين من حركة "الشباب" الإرهابية إلى جانب اعتقال أربعة آخرين في عملية أمنية جنوبي البلاد.وذكرَ بيانٌ للجيش الصومالي أنَّ قواتٍ تابعةً له نَفَّذَتْ عمليةً أمنيةً مشتركةً مع قواتِ ولاية "جوبالاند" الإقليمية بمحافظة جوبا السفلى؛وذلك بهدف مطاردة عناصر حركة "الشباب".وأشارَ بيانُ الجيشِ إلى أنَّ العمليةَ نتجَ عنها مقتلُ عنصرَين من الحركة واعتقال أربعة آخرين،إلى جانب ضبط كمياتٍ من الأسلحة والذخائر.تجدرُ الإشارةُ إلى أنَّ الجيشَ الصومالي كَثَّفَ مؤخرًا من عملياته العسكرية للقضاء على فلول حركة "الشباب" التي تقاتلُ القواتِ الحكوميةَ منذ أكثر من عقد.//انتهى//22:05ت م0203