القاهرة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسأعربَ الأمينُ العامُّ لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن قلقه البالغ تجاه التحذيرات التي أطلقها برنامج الغذائي العالمي بخصوص ارتفاع مستويات سوء التغذية في الصومال بشكل غير مسبوق على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص التمويل مع استمرار كارثة الجفاف.وشَدَّدَ أبو الغيط - فى بيان له اليوم- على خطورة الوضع وضرورة التحرك العاجل على جميع الأصعدة الدولية والإقليمية من أجل الاستجابة السريعة وتقديم التبرعات المطلوبة لإنقاذ الشعب الصومالي من تبعات هذه الأزمة الخطيرة.وطالبَ الجهاتِ ذاتَ العلاقة دولياً وإقليمياً بسرعة تقديم جميع أشكال المساعدة للصومال، مؤكدًا وقوفَ الجامعة العربية مع الصومال في مواجهة هذه التحديات الخطيرة.//انتهى//22:22ت م0205