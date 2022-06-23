الرياض 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسالتقى معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل في ديوان الوزارة بالرياض اليوم ، بمعالي وزيرةِ الصحة في مملكة البحرين الدكتورة جليلة السيد.وجرى خلال اللقاء مناقشةُ عددٍ من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الصحي بين البلدين في العديد من المجالات الصحية مثل: البحوث الطبية، والأمراض المستجد، ورصد مضاعفات مابعد اللقاحات، وتبادل الخبرات.وتَطَرَّقَ الجلاجل إلى تجربة المستشفى الافتراضي ومركز القيادة والتحكم، مؤكداً أهميةَ ربطِ الجانب البحريني بشبكة مع المستشفى الافتراضي كأول دولةٍ يتم الربطُ معها، مشيراً إلى ترتيب أقرب فرصة لتوقيع الاتفاقية الإطارية مع الجانب البحريني.من جانبها،نَوَّهَت الدكتورة السيد بأهمية التعاون في مجالات الأمراض الوراثية والجينات خصوصًا مع تقارب الطبيعة الديموغرافية, متطرقًة إلى تَجْرِبَةِ الطب عن بعد في البحرين وأهمية تعزيز هذا الجانب بين الطرفين، مؤكدةً أهميةَ التعاونِ بمجال التجارب السريرية.كما استعرضَ الجانبان أهميةَ التعاون في مجال الضمان الصحي، والنظام الصحي في البلدين وتطورها، وتَجْرِبَةَ الرعايةِ الصحية المتنقلة لدى البحرين.عقب ذلك قامَت وزيرةِ الصحة البحرينية بجولة على مستشفى الصحة الافتراضي واستمعت إلى شرح مُفَصَّلٍ عن الخدمات التي يُقدمُها المستشفى، كما قامَت بزيارةٍ لمركز القيادة والتحكُّم.// انتهى //22:40ت م0207