الرياض 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسضَبطَتِ القواتُ الخاصَّةُ للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة،وهم: (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(3) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية الهندية؛لنقلهم الرمالَ وتجريفِ التربة دون ترخيص في منطقة الرياض، باستخدام (10) آليات، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.وحَثَّتِ القواتُ الخاصَّةُ للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) لمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //22:40ت م0208