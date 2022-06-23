الأمم المتحدة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسحَذَّرتْ منظمةُ الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أنَّ ما يقربُ من 8 ملايين طفلٍ دون سن الخامسة في 15 دولةً منكوبة بالأزمات معرضون لخطر الموت من الهزال الحاد ما لم يتلقوا طعاماً علاجياً ورعاية فورية - مع ارتفاع الأعداد كل دقيقة.وأفادَتِ اليونيسف - في بيان صحفي اليوم- أنَّ أزمةَ الغذاء العالمية المتصاعدة منذ بداية العام، أجبرت 260 ألف طفلٍ إضافيٍّ، أي طفل كل 60 ثانيةً، على معاناة من الهزال الشديد في 15 دولةً تتحملُ وطأةَ الأزمةِ الغذائيةِ، بما في ذلك القرن الأفريقي ومنطقة الساحل الأوسط.وشَدَّدَتْ على أنَّ المعونةَ الغذائيةَ أمرٌ بالغُ الأهمية، مؤكدةً الحاجةَ للوصول إلى هؤلاء الأطفال الآن بالعلاج قبل فوات الأوان،مشيرةً إلى أنها تُكثِّفُ جهودَها في الدول الخمس عشرة الأكثر تضرراً، بما في ذلك أفغانستان وبوركينا فاسو وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وهايتي وكينيا ومدغشقر ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال وجنوب السودان والسودان واليمن.وناشدَت توفيرَ 1.2 مليار دولار أمريكي لتقديم خِدْمَاتِ التغذية الأساسية والرعاية لتجنُّب احتمالِ وفاة ملايين الأطفال، ويشملُ ذلك برامجَ الوقاية لحماية تغذية الأم والطفل بين النساء الحوامل وصغار الأطفال، وبرامج الكشف المبكر والعلاج للأطفال الذين يعانون من الهزال الشديد، وشراء وتوزيع الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام.// انتهى //22:59ت م0210