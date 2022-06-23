جدة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واساستحضر موسم جدة وسط أجواء عائلية مرحة، تجربة الترفيه المقترن بالتعليم من خلال منطقة "ذا فيليج" بوصفه أسلوبًا ترفيهيًا مميزًا للأطفال، يمكنهم من القيام بمجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية، مثل: تجربة الجاحظ، ومدرسة تعليم القيادة للأطفال، والكثير من العروض الحية الثابتة والمتجولة التي تضيف روح المرح والسعادة لأفراد العائلة.ووفرت "ذا فيليج" خدمة مواقف للسيارات مجانيةً، وخدمات متكاملة تقضي العائلة أجواء من الحماس في 7 أجنحة مليئة بالمتعة والتعليم الترفيهي، منها تجربة الجاحظ التي تعرف الأطفال على أقدم المخطوطات العربية عن مملكة الحيوان في رحلة ترفيهية من خلال معرض تفاعلي تعليمي.وأتاحت للزوار تجربة الروبوتات التي يتعلم من خلالها الأطفال على الذكاء الاصطناعي، وتطور مجال الروبوتات من خلال التجربة العملية والتعلم باللعب، كما يوفر جناح مدرسة القيادة تعليم الأطفال قيادة السيارات في طرق مصغرة، ولزيادة الإمتاع في التجربة يحصل كل طفل على رخصة قيادة.وتطرح "ذا فيليج" العديد من الأجنحة الترفيهية الحماسية، منها تجربة المنطاد والألعاب الحركية، مثل تسلق الصخور وحبل الانزلاق ولعبة تعدي العقبات، بالإضافة لمنطقة الحيوانات الأليفة التي تتيح للأطفال اللعب والتصوير معهم، وأيضاً جناح الكرنفال الذي يوفر ألعاب مهارة متنوعة فيها تحديات وجوائز.// انتهى //23:46ت م0212