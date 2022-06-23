الأمم المتحدة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسأكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان رامز الأكبروف، مصرع ما يقرب من 800 شخص وإصابة أكثر من 1400 بجروح في الزلزال المميت الذي ضرب إقليم بكتيكا.وأفاد الأكبروف، في إحاطة قدمها اليوم أمام مجلس الأمن الدولي، أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، ومن المتوقع أن يزداد عدد الضحايا بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة إلى جانب عدد التجمعات المتضررة.//انتهى//23:58ت م0214