نيويورك 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 194.23 نقطة، بما يعادل0.64 %, عند 30677.36 نقطة.وصعد مؤشر ناسداك المجمع 179.11 نقطة أو 1.62%, ليغلق عند 11232.19 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 35.84 نقطة أو 0.95%, ليغلق عند 3795.73 نقطة.‏// انتهى //23:58ت م0215