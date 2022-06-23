مكة المكرمة 24 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 23 يونيو 2022 م واسناقش مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد أبرز الاستعدادات القائمة لموسم حج ١٤٤٣ هـ، وعددا من البرامج والخطط لمنظومة خدمات المسجد الحرام ، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مع قيادات المسجد الحرام .وأوضح المحيميد أهمية التكاتف والتعاون وتظافر الجهود بين مختلف الوكالات، ومد جسور التعاون مع جميع الجهات المشاركة لتحقيق الهدف الأسمى لنجاح خطة موسم حج هذا العام لتجويد مخرجات الخدمات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمن بيئة صحية وآمنة؛ بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.// انتهى //00:00ت م0001