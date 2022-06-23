الرياض 25 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 24 يونيو 2022 م واستأجل حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى الجولة الأخيرة، التي ستلعب الاثنين المقبل، بعد أن استطاع كل من المتصدر الاتحاد ووصيفه الهلال الفوز في اللقاءين اللذين لعباهما مع الاتفاق والفتح، في الجولة الـ 29 من المسابقة.وتمكنت بعض الفرق في هذه الجولة، من تحسين وضعها في جدول الترتيب، فيما أخفقت أخرى من تحقيق نتائج كان تطمح أن تمنحها وضعاً مريحاً ومرضياً لجماهيرها.ويعد فريق النصر أحد الفرق التي تمكنت من تحقيق الفوز على مضيفه الحزم، الذي تأكد هبوطه للدرجة الأولى، حيث جاء فوز النصر بأربعة أهداف لهدف، الأمر الذي منحه أفضلية على منافسه الشباب على المركز الثالث، في حين أن الشباب لم يستطع التغلب على التعاون في المباراة التي لعبت في مدينة بريدة، وانتهت بنتيجة هدف لمثله، وهي النتيجة التي تركت التعاون مهدداً بالهبوط لمصاف أندية الدرجة الأولى، وهو ما حدث في هذه الجولة لكلٍ من الاتفاق والأهلي اللذين خسرا مواجهتهما مع الاتحاد والرائد، الذي هرب من المنطقة الحرجة مؤقتاً، وذلك بفوزه بثلاثية على مضيفه الأهلي مقابل هدف واحد، فيما حضرت السلبية في مباراة أبها والفيحاء، وهما الفريقان الأكثر ارتياحاً بوجودهما في المنطقة الدافئة في جدول الترتيب.من جهته تحقق للباطن هدفه في هذه الجولة عندما استطاع اقتناص النقاط الثلاث من ضيفه ضمك الذي يحتل مركزاً متقدماً، بنتيجة 2 - 1، فيما ظل الطائي في مركزٍ حرج على غرار الأهلي والاتفاق، عندما خسر من الفيصلي بهدف مقابل لا شيء، الأمر الذي جعل الفيصلي أحد الفرق المستفيدة من هذه الجولة، لأن الفوز أسهم في خروجه من منطقة الخطر مؤقتاً.يذكر أن آخر جولة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ستكون الفرصة الأخيرة لكل الفرق التي ما تزال حظوظها للهروب من قاع الترتيب قائمة، كما أنها الجولة الحاسمة لتحديد بطل المسابقة هذا العام، الذي تنحصر فيه المنافسة بين فريقي الاتحاد والهلال، ما يمنح تلك الجولة أهمية قصوى لفرق دوري المحترفين وللجماهير والأوساط الرياضية في المملكة.// انتهى //00:20ت م0002